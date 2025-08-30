プロ野球・北海道日本ハムファイターズの本拠地、エスコンフィールドHOKKAIDOで開催中の特別企画《STAR WARS WEEK》（Gameday：8月29日〜31日、Non-Gameday：9月1日〜7日）。初日に行われた東北楽天ゴールデンイーグルス戦の試合前、ファーストピッチに登場した子役・永尾柚乃が抱えていたキャラクターをご存じだろうか。名前は「グローグー」。2026年5月22日に日米同時公開される新作映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・