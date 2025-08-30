タイガー魔法瓶は8月28日、東京・有楽町で「タイガー炊きたて土鍋キャラバン」の出発式を、タレントのなかやまきんに君を迎えて行った。タイガー炊きたて土鍋キャラバンとは、イベントのために作られた料亭仕様のキッチンカー「タイガー土鍋号」が全国7都市を巡り、最上位モデル「土鍋ご泡火(ほうび)炊きJRX-S100」で炊いたご飯を各地の来場者に提供するイベントだ。この「JRX-S100」は内鍋に三重県の「四日市萬古焼」の本土鍋を使