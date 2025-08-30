９月３日付で現役を引退する和田翼騎手（３１）＝栗東・谷＝が３０日、ラストライドを終えた。中京７Ｒで２２年１１月から所属する谷厩舎の７番人気シゲルオトヒメに騎乗して１０頭立ての９着。直線で外に出して最後方から懸命のステッキで前を追った。残念ながら届かなかったが、無事に現役生活を締めくくった。この日、プロテクターの下に着ていたのは川田のアンダーシャツ。「将雅さんに『これ、着ろよ』と言われて」と、１