最近のスマートフォンは「走りながら動画を撮影する」という揺れの大きな状況でも安定した動画を撮影できるモデルが増えています。2025年8月28日に登場したGoogleのPixel 10シリーズの動画撮影性能はどんなものか気になったので、「Pixel 10」「Pixel 10 Pro」「iPhone 16 Pro」の性能を比べてみました。Google Pixel 10 シリーズ - 発想は、AI と創る時代へhttps://store.google.com/jp/category/phones?hl=jaPixel 10は最大で4K