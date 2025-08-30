俳優の生田斗真が３０日、ＮＨＫ「土スタ」に出演。出演している大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」で、徳川家治を演じた眞島秀和からの暴露に「やめて〜！」と悲鳴を上げた。この日のゲストは生田。「べらぼう」では、数々の悲劇を裏で操る一橋治済を怪演している。この生田について、徳川家治を演じた眞島がＶＴＲで撮影の裏話などを披露した。家治は毒を盛られ、絶命するが、最後は見守る治済のもとへ這って行き、