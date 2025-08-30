俳優のリズ・アーメッドが、「ローグ・ワン／スター・ウォーズ・ストーリー」の撮影中に入院していたことを明かした。その病名については明かしていないが、強烈な痛みに襲われたと振り返っている。 【写真】87歳「スター・ウォーズ」出演俳優が死去 「ポッドクラッシュド」でリズは「すごく怖かったよ。強烈でかなり長く続いていたから」「静かながらもとても強烈なことが