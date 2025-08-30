古橋亨梧や岩田智輝、藤本寛也が所属するチャンピオンシップ（イングランド２部）のバーミンガムは、８月29日の第４節でレスターに敵地で０−２と敗れた。リーグ戦今季初黒星だ。序盤に先制を許したバーミンガムは、追いつけずに迎えた終了間際、リカルド・ペレイラに追加点を許して力尽きた。だが、このペレイラのゴールが議論を呼んでいる。ビハインドを背負っていたバーミンガムは76分、ボックス付近でこぼれ球に反応した