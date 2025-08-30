共同通信と単独会見するアフガニスタン、タリバン暫定政権のムジャヒド報道官＝28日、カブール（共同）【カブール共同】アフガニスタン駐留米軍の撤退完了から30日で4年。イスラム主義組織タリバン暫定政権のムジャヒド報道官は共同通信と単独会見し、トランプ米政権との「強力な関係を望んでいる」と明言。米国がアフガンの在外資産凍結を続けるなど「戦争中の政策」を引きずっていると批判し、タリバンに対する厳しい政策の転