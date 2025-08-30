JR西日本によりますと、きょう（30日）午後1時56分頃、瀬戸大橋線：備前西市駅付近で踏切の遮断棒が折れていたため、徐行運転が行われています。 このため、瀬戸大橋線の一部列車に約10～20分の遅れや運転取りやめがでています。（午後3時10分現在） （影響線区）瀬戸大橋線岡山から宇多津まで一部列車遅延