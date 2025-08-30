ペットを飼っているご家庭にとって、夏や冬のエアコンは欠かせない存在です。留守番中も含めて24時間つけっぱなしにしておくことで、ペットが快適に過ごせて、かつ、体調を崩すリスクを減らすこともできるでしょう。 しかし気になるのはやはり電気代です。特に近年は電気料金が高騰していることもあり、「少しでも節約したい」という思いから、設定温度を高めにしている方も多いのではないでしょうか。 よく耳にするのが