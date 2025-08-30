女優でモデルの新木優子の制服ショットが注目を集めている。３０日までにインスタグラムで自身の出演しているドラマについて触れ、「高校生時代の綿貫を演じた時のものです」とつづるとオフショットを公開。ポロシャツにスカート、紺ソックスにローファーを履いた女子高生姿のオフショットをシェアした。この投稿にファンからは「可愛すぎて可愛すぎて可愛すぎ」「一緒に青春したい〜」「いやマジで、高校生で通用しますよ」