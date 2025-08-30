俳優・青木柚、女優・さとうほなみが３０日、都内で行われた日本・マレーシア合作映画「天使の集まる島」（堀井綾香監督）の舞台あいさつに出席した。映画「飛べない天使」の前日譚（ぜんじつたん）で、ひとり青年の空想の旅を描く異国ファンタジー。ロケはマレーシア・ペナン島で行われた。上映時間は３３分。主演の青木は「『天使の集まる島』単独で上映されると思っていなかったので、光栄です」と歓喜。さとうも「短くて