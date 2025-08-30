◆米大リーグドジャース０―３Ｄバックス（２９日・米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ナ・リーグ西地区４位のダイヤモンドバックスが、同地区首位の敵地・ドジャース戦で３安打完封勝ちした。試合後、取材に応じたトーリ・ロブロ監督は「今日はずっと私の心拍数が低く落ち着いていた。このスタジアムで、このチームを相手にそう感じられるのは、とても気分が良い。しかし彼らは状況を一瞬で変えるチームな