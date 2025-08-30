劇場アニメ『不思議の国でアリスと-Dive in Wonderland-』公開記念プレミアム舞台挨拶に、声優を務めた原菜乃華さん、マイカ ピュさん、戸田恵子さん、間宮祥太朗さん、松岡茉優さん、八嶋智人さん、森川智之さんらが登壇しました。【写真を見る】【原菜乃華】「最高の22歳になっちゃいそう」誕生日サプライズに感激冒頭挨拶で原さんは、 “1年前に1週間くらいの期間でアフレコしたんですけど、アニメーションに声を当てるのは2回