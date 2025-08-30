関西のおでかけにはかかせない阪急電車。星のカービィと阪急電鉄のコラボレーションがついにスタート！阪急電鉄にてラッピング列車『カービィ号』が登場します。電車内の装飾も可愛らしいカービィたちの世界観一色に染まっており、車内は可愛らしいカービィたちの世界観一色に染まり、どこにカービィがいるのか探すのも移動中の楽しみになります。神戸線・宝塚線・京都線で異なるデザイ