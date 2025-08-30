私はアミ（27歳）。現在夫のハヤト（30歳）との子どもを妊娠中（7ヶ月）でハヤトの実家に帰省をしています。義母が予約をしてくれた看板メニューが鳥刺しのお店で、鳥刺しを食べなかったところ義母が怒って帰ってしまいました。私を悪者扱いするハヤトを説教してくれたのも、義母に対して苦言を呈してくれたのも、店主さんだったのです。ハヤトは店主さんの意見を聞いて考えてくれたようで、義実家ではなくホテルに泊まることにな