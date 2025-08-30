「一緒に死んでもいいほど惚れていた、殺意を抱くほど憎かった」──『探偵物語』『野獣死すべし』など松田優作の代表作の脚本を担当した丸山昇一。【画像】松田優作氏唯一無二の俳優、松田優作の情熱と凄み、彼との愛憎の日々を綴った書籍『生きている松田優作』より一部を抜粋、編集してお届けする。 「見方が、浅いよ」 『野獣死すべし』の公開から一ヶ月後。久しぶりに優作と会った。この日の午後、この年設立された、セン