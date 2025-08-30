¡þ´ØÀ¾Ï»Âç³ØÌîµå½©µ¨¥ê¡¼¥°ÀïÂç¾¦Âç4¡½3Âç±¡Âç¡Ê2025Ç¯8·î30ÆüGOSANDOÆî¹Á¡ËÂç¾¦Âç¤ÎéðÀîÂç¡Ê4Ç¯¡Ë¤¬³«ËëÀï¤Ë¡Ö5ÈÖ¡¦Êá¼ê¡×¤Ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¡¢1°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£Âç¾¦Âç¤Ïº£½Õ¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤ÇÏ¢ÌÁµ­Ï¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë7µ¨Ï¢Â³Í¥¾¡¤òÃ£À®¡£éðÀî¤Ï5·î20Æü¤ÎÂç·ÐÂçÀï¤Ë¡Ö5ÈÖ¡¦Êá¼ê¡×¤ÇÀèÈ¯¤·¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ËÂç¤­¤¯¹×¸¥¤·¤¿°ì¿Í¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Íâ21Æü¤ËÉÔÆ±°ÕÀ­¸òÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¡£¥Á¡¼¥à¤Ï6·î¤ÎÁ´ÆüËÜÂç³ØÌîµåÁª¼ê¸¢¤Ø¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò