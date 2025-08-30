戦地を渡り歩いた通信社の元カメラマンが、翻訳の仕事に身を隠しながら、一匹の野獣となって、管理社会の安穏とした生活に犯罪で挑む姿を描く――松田優作主演の名作映画『野獣死すべし』は人物描写などに原作との差異が少なからず存在するため、原作とは同名異作の映画とする評価があるが、その背景にあったドラマを脚本を担当した丸谷昇一が明かす。【画像】松田優作氏と脚本家の丸山昇一氏書籍『生きている松田優作』