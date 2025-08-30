ヤクルトは３０日、夫人の出産立ち会いのため、米国へ一時渡米していたペドロ・アビラ投手（２８）が再来日したと発表した。助っ人右腕は今季、主に先発ローテの一角として奮闘した。１３試合に登板して５勝８敗、防御率３・９７マークした。直近では２０日・巨人戦（神宮）で先発し、５回２／３を３安打９三振２失点と好投して５勝目を挙げていた。