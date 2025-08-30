「すごいわ」広島駅直通に驚嘆広島電鉄の路面電車が2025年8月3日から、JR広島駅ビルの2階に直通するようになりました。実は、同様に路面電車のJR駅への乗り入れ計画が進んでいるのが、お隣の岡山県の県庁所在地、岡山市です。岡山電気軌道の小嶋光信社長（両備グループ代表）は筆者（大塚圭一郎：共同通信社経済部次長）の単独インタビューで「広電の直通運転は百点満点だ」と激賞し、自社の乗り入れについても採点しました。【