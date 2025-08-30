8月30日午前、静岡県伊豆市を流れる狩野川で川釣りをしていた男性が、浮いているのが見つかり、運ばれた病院で死亡が確認されました。 【写真を見る】「川に人が浮いていて動かない」狩野川で釣り中の男性が死亡 足滑らせ溺れたか＝静岡県警【速報】 警察や消防によりますと、30日午前11時半ごろ、伊豆市日向の狩野川で「川に人が浮いていて動かない」と近くで釣りをしていた人から119番通報がありました。浮いていたのは、40代