元サッカー日本代表GKでタレント本並健治（61）が30日放送のフジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜午前10時25分）に、妻で元サッカー日本代表FWのタレント丸山桂里奈（42）と出演。テレビ番組に登場する際の定番コールを探していると庄司智春にアドバイスを求めた。番組最後、藤本美貴はスタッフから出されたメッセージを読みあげ「本並さんから庄司さんにお願いがあるそうです、って書いてあるよ」と伝えた。本並は「庄司さん