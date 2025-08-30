阪神―巨人プロ野球・阪神の佐藤輝明内野手が29日、甲子園で行われた巨人戦で34号ソロを放った。左翼席へ運んだ軌道へ反響が広がり、ネット上の野球ファンからは「なんでこれが入るん」との声が漏れている。球場が沸いた。2-4で迎えた8回1死、巨人・大勢の速球を捉えると打球は高々と舞い上がり左中間席へ。逆方向へ運んだ2試合連発の34号ソロ。阪神ファンのボルテージは一気に上がっていた。スポーツチャンネル「DAZN」の野