30日の札幌9R・すずらん賞（2歳オープン、芝1200メートル）はホッカイドウ競馬所属の5番人気ビッグカレンルーフ（北海道・米川、父アメリカンペイトリオット）が差し切りV。後方待機策から直線は進路を外に取り、上がり最速35秒1の末脚で中央勢をねじ伏せた。キャリア4戦目で芝初挑戦となったが「返し馬の時から問題なかったです」と鞍上の石川倭。米川師は「あそこまで脚を使うとは。芝の適性も思った以上にあったんだね。（