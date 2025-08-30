南佐久郡南牧村で30日、国立天文台野辺山宇宙電波観測所が特別公開されました。これは観測所の活動や天文学の研究成果について広く知ってもらおうと、毎年行われているものです。 観測所は今年公開された名探偵コナンの映画にも登場していて、訪れた人たちは直径45メートルの電波望遠鏡に触れるなど貴重な体験をしていました。 またコナンの映画にも登場するアンテナ移動台車が修理されて、17年ぶりに移動している様子