新生・藤川タイガースが疾走している。首位打者争いに近本光司（30）、中野拓夢(たくむ)（29）、佐藤輝明（26）が絡み、本塁打王レースは佐藤の一人旅。打点王をクリンナップの佐藤、森下翔太（25）、大山悠輔（30）が争い、その他の盗塁、最多安打など主要打撃タイトルも阪神勢がほぼ独占。チーム防御率は驚異の2.05。残り28試合で２位に14ゲーム差をつけてリーグ首位を独走している（以下、数字は８月26日現在）。「４番・森下翔