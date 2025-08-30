◇プロ野球パ・リーグ 日本ハム-楽天(30日、エスコンフィールドHOKKAIDO)日本ハムが初回に2点を奪いました。日本ハム先発の加藤貴之投手は初回、ボイト選手にソロホームランを浴び、先制を許します。そのウラの攻撃では、先頭の水谷瞬選手が相手先発・藤井聖投手の初球、低めのスライダーをレフトへはじき返します。この打球はレフトのゴンザレス選手のグラブをはじき、記録はヒットでツーベースとしました。続く五十幡亮汰選手は