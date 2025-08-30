現地８月29日に開催されたブンデスリーガ第２節で、今夏に日本代表MF藤田譲瑠チマが加入したザンクトパウリがハンブルクと敵地で対戦した。藤田が３−４−１−２のダブルボランチの一角で先発したザンクトパウリは、19分にCKからアダム・ジュビガワのゴールで先制する。さらに60分には藤田がセンターサークル付近から絶妙なスルーパスを供給。これに抜け出したアンドレアス・ホウントンジが相手GKをかわしてゴールに流し込ん