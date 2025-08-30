俳優の生田斗真が３０日、ＮＨＫ「土スタ」に出演。出演中の大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」での一橋治済役についてのプレッシャーを語った。「べらぼう」の中では、息子を将軍にするために邪魔な人物を、自らの手を汚さずに排除していく怪物・一橋治済を演じている生田。田沼意次役の渡辺謙からは会う度に「お前はホントに悪いヤツだな」と言われたといい「褒め言葉として受け止めた」とニッコリ。やはり治済の手