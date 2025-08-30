片平里菜が、新曲「夏の祈りのなかで」を9月3日に配信リリースする。 （関連：片平里菜、新曲も披露した27歳記念ライブ「まだまだ見たことない景色をいっぱい見たい」） 10周年の節目に製作したアルバム『Redemption』から約2年ぶりとなる本作は、2024年に開催した最多最長のロングツアー『風の吹くまま』にて、ツアー中に訪れた先の人と心を通わせてきた片平が、6月23日の“沖縄慰霊の日”を過ごす中で