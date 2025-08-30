なるみやが、新曲「桃色の血潮」を9月5日に配信リリースする。 （関連：なるみや、音楽を生み出すことへの素直な願い“まどろみ”の中でつながり合った初ワンマンツアー） 本楽曲は、本日8月30日に行われた『YouTube Music Weekend 10.0 supported by PlayStation®』にて発表されたもの。SNS上ではデモ音源が公開されており、なるみやの広い音楽性がみられる一曲となっている。 （文＝リアルサウンド編