「日本ハム−楽天」（３０日、エスコンフィールド）メンバー全員がサラリーマンのパフォーマンスチーム「ＣｈｅｅｒＲｅ−Ｍａｎ｀ｓ」がファーストピッチセレモニーに登場。衝撃のパフォーマンスで球場を沸かせた。黒のスーツ姿の男たちがフィールドに姿を見せると、１人がマウンドに、残りがマウンド後方に集まり、次々と空中技を披露。４人がひねりを加えたジャンプでエスコンの宙を舞い、その間に１人が投球。惜しくも