「イースタン、ヤクルト−日本ハム」（３０日、戸田球場）ヤクルトに新加入した青柳晃洋投手（３１）が先発し５回を７安打４失点で降板。移籍後４度のマウンドでいずれも失点を喫する無念の内容となった。四回まで１失点に抑えたが、五回に３失点を許した。課題の制球力は１四死球と改善されていたが、７安打を浴びる内容だった。前回２３日のイースタン・西武戦（ベルーナ）で先発した際は４回１／３を投げて８安打６四死