◆関西六大学野球秋季リーグ戦▽第１節１回戦大商大４―３大阪学院大関西六大学野球の秋季リーグが開幕した。大商大が大阪学院大との第１節を制した。大商大は３回２死一、二塁。指名打者の真鍋慧（２年）が今リーグ第１号となる、右翼への先制３ランで決勝点。真鍋は７回にも左安を放ち、好調ぶりを見せつけた。大商大の硬式野球部は前監督や選手の不祥事が相次ぎ、関西六大学野球連盟から２か月間（５月２１日〜７月２