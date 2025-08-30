３０日に放送された日本テレビ系「キントレ」では、この日の午後６時３０分からスタートする「２４時間テレビ」を特集。体調不良で番組出演が急きょ取りやめとなったＫｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅの高橋海人が、自身が参加する予定だったダンス企画をＰＲするＶＴＲが放送された。「キントレ」はＫｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅと、劇団ひとり、アンタッチャブル山崎弘也が出演するバラエティ。この日は「２４時間テレビ」でチャリティーマラ