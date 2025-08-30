８月３０日の中京７Ｒ・３歳上１勝クラス（ダート１８００メートル＝１０頭立て）で、和田翼騎手＝栗東・谷潔厩舎＝が現役ラスト騎乗を終えた。所属する谷厩舎のシゲルオトヒメ（牝６歳、父ベルシャザール）に騎乗し、最後方から脚を伸ばしたが９着だった。「いつも全力で追っているけど、いつもより気持ちはこもっていたかな」と汗をぬぐった。２０１３年に栗東・河内洋厩舎からデビューし、ＪＲＡ通算３２７９戦１２３勝。重賞