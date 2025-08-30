国の災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）などでつくる研究班は、能登半島地震で入院患者や高齢者らを遠隔地に移送した「広域避難」を検証し、「搬送をやみくもに進めるべきではない」と結論づける報告書をまとめた。避難先で亡くなった事例を踏まえ、明確な根拠付けが必要だと指摘した。報告書によると、昨年元日の地震発生から同年２月４日までに、石川県輪島市や珠洲市などの被災地から約１８００人が、県外や県南部の高齢者施設