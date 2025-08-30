大阪府は２９日、国家戦略特別区域法に基づく「特区民泊」について、７市町が府に対し、対象区域から離脱する意向を示したと発表した。発表によると、特区民泊を巡り、騒音やごみの苦情が相次いでいるため、府は政令市などを除く３４市町村を対象に、今後の対応についての意向調査を実施。２８市町村が回答した。茨木、大東、箕面、藤井寺、四條畷の５市と、島本、豊能の２町が「今後、全域での特区民泊新規申請を受理しない」