アーセナルでプレイするウクライナ代表DFオレクサンドル・ジンチェンコは今夏の退団が有力視されている選手の1人だ。2022年夏にマンチェスター・シティからアーセナルに加入したジンチェンコ。1年目こそミケル・アルテタのチームに新たな風を吹き込んだが、補強を続けるチームで序列は少しずつ低下。3年目を迎えた昨シーズンは公式戦23試合に出場し1ゴール1アシスト、プレイタイムは789分に留まった。出場時間の確保望むジンチェン