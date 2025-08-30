イングランド代表歴を持つ実績十分のDFはチェルシー退団が濃厚になっている。『Daily Telegraph』によると、チェルシーに所属する28歳DFベン・チルウェルにストラスブール移籍の可能性が浮上しているという。レスター・シティの下部組織で育ったチルウェルら2020年8月にチェルシーに完全移籍をすると、20-21シーズンのチャンピオンズリーグでは優勝に大きく貢献するなど、クラブに欠かせない選手として重宝されることに。しかしそ