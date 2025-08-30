イタリア代表GKの去就はどのような結末を迎えるのだろうか。2021年にパリ・サンジェルマンに加入し、その後は絶対的な守護神としてチームを支えてきたGKジャンルイジ・ドンナルンマ。しかし、近年はクラブとの契約延長交渉が難航し、クラブは代役としてリールからリュカ・シュヴァリエを獲得。ドンナルンマは契約残り1年となった今夏に退団を表明し、リーグ戦後にサポーターにも別れを告げている。新天地候補はペップ・グアルディ