移籍市場に精通するジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏は、マンチェスター・ユナイテッドに所属するラスムス・ホイルンドのセリエAナポリ行きを報じた。移籍形態はレンタル移籍。600万ユーロのレンタル料が発生し、4400万ユーロ、日本円にして約75億円の買い取り義務が付く契約となった。本人はナポリ行きを希望しており、今後個人的な給与等の話し合いが行われる見込みだ。ホイルンドはセリエAのアタランタでブレイクを