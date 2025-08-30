夢の国立を目指す第104回全国高校サッカー選手権の長野県大会が30日に開幕しました。 初日は県内10会場で1回戦20試合が行われ、各会場で熱い戦いが繰り広げられました。今年は熱中症対策として、前半と後半に1回ずつ給水タイムが設けられています。今年の県大会は79校66チームが出場し、決勝は11月8日に松本市のサンプロアルウィンで行われる予定です。