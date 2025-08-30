ドジャース大谷翔平選手の元通訳・水原一平受刑者の違法賭博事件をめぐり、裁判所は胴元だった男に1年1日の拘禁刑を言い渡しました。マシュー・ボウヤー被告（50）は少なくとも5年間、違法なスポーツ賭博を運営した罪や虚偽の納税申告をした罪などに問われていて、カリフォルニア州の連邦地裁は29日、1年1日の拘禁刑などを言い渡しました。ボウヤー被告の700人以上いた顧客の1人がドジャース大谷翔平選手の元通訳・水原一平受刑者