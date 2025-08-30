6月に子連れ再婚を発表した、タレントでブロガーの小林礼奈（あやな、33）が30日、ブログを更新。第2子妊娠を発表した。「いつも応援ありがとうございます！この度、新しい命を授かりました。現在妊娠5ヶ月で、出産予定は2月を予定しております」と書き出し、夫とのツーショットを公開。「子連れ再婚である私たちの間には大きな課題も待ち受けていると思いますが…娘をいつも大事にしてくれる彼となら、楽しみながら乗り越えて