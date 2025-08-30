俳優の鈴木福（21）の妹で、女優の鈴木夢（18）が30日までに自身のインスタグラムを更新し、運転免許を取得したことを報告。祝福のコメントがあふれた。この日「ついに！！免許取れましたー！！」と書き出すと、初心者マークを手に満面の笑みのショットをアップ。「安心安全運転で行きますよ」と意気込みつつ、「教習所行けてるのか、免許取れたのか、気にかけてくださる方もいたので、ご報告でした！」とファンへ伝えた。