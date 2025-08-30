３０日、北京に到着したグテレス事務総長（右から４人目）。（北京＝新華社記者／才揚）【新華社北京8月30日】国連のグテレス事務総長は30日、中国で開かれる上海協力機構（SCO）サミットに出席するため北京に到着した。