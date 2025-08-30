【新華社成都8月30日】世界有数のeスポーツ企業BLASTは28日、今年12月に中国四川省成都市で人気ゲーム「Dota2」の大型大会「BLASTDOTA2スラム」を共同開催すると発表した。大会はトップクラスの国際的なeスポーツイベントで、BLASTと「Dota2」を開発した米ゲーム企業バルブが2024年に設立。過去3回はいずれも欧州で実施され、中国での開催は初めてとなる。賞金総額は100万ドル（1ドル＝約147円）に上り、中国、東南アジア