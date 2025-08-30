きょうも関東各地で厳しい暑さになっています。埼玉県鳩山町では40℃を超えました。関東地方ではきょうも危険な暑さとなっていて、埼玉県鳩山町で40.3℃を記録しました。このほか、午後2時までの最高気温は埼玉県熊谷市で39.8℃、群馬県桐生市で39.2℃などとなっています。東京都心では午後1時に38.5℃まで上昇。今年観測された最高気温としては、今月24日の37.3℃を上回り、記録を更新しました。今年の猛暑日は24日目で、猛暑日の